Тагильчанин едва не убил мешавшего смотреть телевизор двухлетнего ребенка

Происшествие случилось вечером 21 декабря. Мать ребенка ушла на работу и попросила своего знакомого посидеть со своим ребенком. Результатом этой просьбы стало попадание ребенка в тяжелом состоянии в больницу № 3. Врачам удалось спасти жизнь малыша, у которого была черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга. По мнению врачей, ребенок пережил клиническую смерть.
Сидевший с ним друг матери поначалу утверждал, что ребенок упал и ударился головой, когда играл, но позже сознался, что это он отвесил ему подзатыльник, от которого малыш упал. Причиной агрессии мужчины стало то, что мальчик мешал ему смотреть телевизор, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое грозит автору подзатыльника десятью годами лишения свободы.