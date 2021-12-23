Тагильчанин едва не убил мешавшего смотреть телевизор двухлетнего ребенка

Сидевший с ним друг матери поначалу утверждал, что ребенок упал и ударился головой, когда играл, но позже сознался, что это он отвесил ему подзатыльник, от которого малыш упал. Причиной агрессии мужчины стало то, что мальчик мешал ему смотреть телевизор, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах.