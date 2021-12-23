Тагильчанин едва не убил мешавшего смотреть телевизор двухлетнего ребенка

Тагильчанин едва не убил мешавшего смотреть телевизор двухлетнего ребенка
Тагильчанин едва не убил мешавшего смотреть телевизор двухлетнего ребенка
Сегодня, 16:48ПроисшествияФото: Pixabay
Двухлетний мальчик пережил клиническую смерть в Нижнем Тагиле после подзатыльника от друга мамы.

Происшествие случилось вечером 21 декабря. Мать ребенка ушла на работу и попросила своего знакомого посидеть со своим ребенком. Результатом этой просьбы стало попадание ребенка в тяжелом состоянии в больницу № 3. Врачам удалось спасти жизнь малыша, у которого была черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга. По мнению врачей, ребенок пережил клиническую смерть.

Сидевший с ним друг матери поначалу утверждал, что ребенок упал и ударился головой, когда играл, но позже сознался, что это он отвесил ему подзатыльник, от которого малыш упал. Причиной агрессии мужчины стало то, что мальчик мешал ему смотреть телевизор, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, которое грозит автору подзатыльника десятью годами лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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