Ситуация с бездомными собаками в Нижнем Тагиле стабильно опасная
На Тагилстрое появились объявления о том, что с 23 января состоятся рейды по отлову собак ООО «Тагилспецтранс». В объявлении указывалось, что причиной рейдов стали жалобы местных жителей. Об этом сообщила тагильчанка Елена в рамках проекта «Расскажи всем».
Ситуация с бездомными собаками стабильно опасная, говорят специалисты.
В городе должен быть баланс – одно и то же количество животных. Когдабродяжек становится больше нормы, начинаются несчастные случаирассказали TagilCity.ru в «Тагилспецтрансе».
Сообщения о самых значительных нападениях бродячих животных регулярнопопадают в СМИ. От беспризорных псов страдают дети и взрослые, собаки всостоянии голода становятся агрессивными. Недавно 3 собаки напали наженщину: 2 сбили ее с ног, еще одна вырвала сумку с продуктами.
По мнению зоозащитников, отлов и умерщвление собак приносит животныммучения. Поэтому они написали заявление в прокуратуру о жестокомобращении с животными.
В городе есть приют для домашних животных, организованный общественной организацией«Добрые руки», но количество мест в нем ограничено. Есть еще один выход – обязать каждую управляющую компанию сделать вольер, чтобы в нем поднаблюдением ветеринара содержались собаки. Но и эти меры – капля в море.
Решение вопроса пока остается открытым.
© Ольга Орехова TagilCity.ru