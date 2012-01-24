Ситуация с бездомными собаками в Нижнем Тагиле стабильно опасная

Ситуация с бездомными собаками стабильно опасная, говорят специалисты.

В городе должен быть баланс – одно и то же количество животных. Когдабродяжек становится больше нормы, начинаются несчастные случаирассказали TagilCity.ru в «Тагилспецтрансе».

Сообщения о самых значительных нападениях бродячих животных регулярнопопадают в СМИ. От беспризорных псов страдают дети и взрослые, собаки всостоянии голода становятся агрессивными. Недавно 3 собаки напали наженщину: 2 сбили ее с ног, еще одна вырвала сумку с продуктами.

По мнению зоозащитников, отлов и умерщвление собак приносит животныммучения. Поэтому они написали заявление в прокуратуру о жестокомобращении с животными.

В городе есть приют для домашних животных, организованный общественной организацией«Добрые руки», но количество мест в нем ограничено. Есть еще один выход – обязать каждую управляющую компанию сделать вольер, чтобы в нем поднаблюдением ветеринара содержались собаки. Но и эти меры – капля в море.

Решение вопроса пока остается открытым.