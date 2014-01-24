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В Нижнем Тагиле владельцу вернули угнанную «семерку»: спустя два месяца полиция нашла угонщика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле владельцу вернули угнанную «семерку»: спустя два месяца полиция нашла угонщика

24 января 2014, 14:35ПроисшествияCorey
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