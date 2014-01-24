В Нижнем Тагиле владельцу вернули угнанную «семерку»: спустя два месяца полиция нашла угонщика

Однако тем утром машины на месте не оказалось. В этот же день около полуночи инспекторами дорожно-патрульной службы похищенный автомобиль был найден брошенным у дома по улице 7 ноября без колес и магнитолы. В таком состоянии ее и вернули владельцу. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены три следа обуви и налобный фонарик.

В первую очередь на причастность к совершению преступления проверялись лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за подобные преступления. Но никакой значимой информации не было. Спустя два месяца, когда шансы раскрыть преступление практически сводились к нулю, потерпевший признался сотрудникам полиции, что изначально догадывался, кто похитил автомобиль. Он рассказал, что за неделю до угона распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе застолья обмолвился, что машина, стоящая под окном, сигнализацией не оборудована, замок не работает, поэтому машина остается незапертой. У потерпевшего были веские основания подозревать приятеля. Сначала молодой человек хотел сам с ним разобраться. Но, когда понял, что это ему не под силу, обратился за помощью в полицию, где и рассказал о своем знакомом.

18-летний ранее не судимый студент техникума совершенно не ожидал появления на пороге своего дома оперативников. Доставленный в отдел полиции на Тельмана, 40, он признался, что действительно знал о том, что машина не закрывается. В очередной раз, находясь в состоянии алкогольном опьянении, он вместе с двумя приятелями решил покататься на автомобиле знакомого. Парни скрутили провода зажигания, но двигатель никак не запускался. Тогда угонщики решили завести двигатель «с толкача». Но и этот проверенный способ не увенчался успехом. Укатив автомобиль в соседний квартал, угонщики бросили его, сняв магнитолу и колеса, которые позже продали неизвестным.

По факту неправомерного завладения автомобиля без цели хищения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК Российской Федерации. Двое фигурантов преступления задержаны, ведется следственно-оперативная работа по изобличению третьего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ по факту кражи автомагнитолы и колес.