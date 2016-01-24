В Екатеринбурге скончались оба рабочих, пострадавших в результате падения на них труб

TagilCity.ru напоминает о том, что трагедия произошла 16.01.2016 года. Первый из рабочих скончался через день после госпитализации. За жизнь второго медики продолжали борьбу до вчерашнего дня.

Стропальщику удалили почку, в результате травмы у него был разорван кишечник и сломаны два ребра. Однако предпринятые медиками меры не спасли рабочего. Сейчас готовится заключение о его смерти.

E1.ru сообщает о том, что руководство предприятия связалось с вдовой погибшего рабочего, выразило слова соболезнования и пообещало оказать семье необходимую помощь.

Падение труб на стропальщиков произошло из-за внезапного отключения электричества. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

TagilCity.ru напоминает о том, что на этой неделе на рабочем месте скончался аппаратчик ЕВРАЗа - Александр Крылов. Расследование обстоятельств его гибели продолжается.