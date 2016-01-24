Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге скончались оба рабочих, пострадавших в результате падения на них труб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Екатеринбурге скончались оба рабочих, пострадавших в результате падения на них труб

24 января 2016, 12:00ПроисшествияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»