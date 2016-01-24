В Свердловской области двое подростков с бейсбольными битами нападали на женщин

В пятницу в полицию города Первоуральск поступило два обращения. В первом - на женщину напали два человека, нанесли ей вред здоровью, отняли сумку и скрылись. Второе нападение произошло позже в том же районе. Однако 54-летняя женщина дала нападавшим отпор. Она не только не отдала свои вещи злоумышленникам, но и запомнила приметы нападавших.

Пострадавшая описала их внешность полицейским и очень скоро группа немедленного реагирования задержала двух подростков, подходящих под описание. Одному из них - 16, другому - 17 лет. В рукаве один из них прятал предполагаемое орудие преступление - бейсбольную биту.

У задержанных изъято похищенное у первой пострадавшей женщины имущество.

TagilCity.ru отмечает храбрость и гражданскую сознательность женщины, которая дала отпор грабителям, но, как показывает практика, схватка с вооружённым противником - не всегда хорошая идея. В конце прошлого года в Нижнем Тагиле была убита продавец, препятствовавшая вскрытию вендингового автомата.