13-летняя тагильчанка обварилась кипятком из-за прорыва трубы в школе
24 января, 10:30Происшествия
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Ученица 6-го класса в школе № 4 Нижнего Тагила попала в больницу с ожогами второй степени. Ее обварило кипятком из-за прорыва трубы системы отопления.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительным данным, утром 23 января в школе № 4 Нижнего Тагила во время перемены прорвалась труба отопления. Горячая вода хлынула из трубы и обварила ученицу 6 класса.
Травмированную 13-летнюю девочку на скорой помощи доставили в больницу. Медики диагностировали у нее ожоги спины второй степени, сейчас школьница проходит амбулаторное лечение.
Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Позже будет установлено, как давно ремонтировали трубы в школе, и насколько тяжелый вред был нанесен здоровью девочки, пишет «Наша Газета».
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