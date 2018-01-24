13-летняя тагильчанка обварилась кипятком из-за прорыва трубы в школе

По предварительным данным, утром 23 января в школе № 4 Нижнего Тагила во время перемены прорвалась труба отопления. Горячая вода хлынула из трубы и обварила ученицу 6 класса.

Травмированную 13-летнюю девочку на скорой помощи доставили в больницу. Медики диагностировали у нее ожоги спины второй степени, сейчас школьница проходит амбулаторное лечение.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Позже будет установлено, как давно ремонтировали трубы в школе, и насколько тяжелый вред был нанесен здоровью девочки, пишет «Наша Газета».