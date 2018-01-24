141 свердловчанин травмирован, 18 погибли в ДТП из-за плохой уборки снега в 2018 году

В региональном ГИБДД подготовили статистику по авариям, которые произошли в Свердловской области с начала 2018 года. В общей сложности в текущем году случилось 142 ДТП, где были травмированы 188 человек и погибли 24 человека.

Инспекторы ДПС поясняют, что в большей части аварий виновниками стали не только участники движения, но и некачественная очистка дорог от снега. Так, по этой причине случилось 108 аварий, в результате которых скончались 18 человек и еще 141 получил травмы.

Как отметили в Госавтоинспекции, причиной этих аварий стали снег и снежные накаты на проезжей части, скапливание снега на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах и вдоль обочин. С начала 2018 года полицейскими выписано 93 административных протокола, также в ГИБДД внесли 1 617 предписаний на уборку улиц от снега, пишет «Вечерний Екатеринбург».