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141 свердловчанин травмирован, 18 погибли в ДТП из-за плохой уборки снега в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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141 свердловчанин травмирован, 18 погибли в ДТП из-за плохой уборки снега в 2018 году

24 января, 13:00Происшествия
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