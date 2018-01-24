Бездомные собаки покусали сотрудника РЖД на станции Смычка в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Перед нападением мужчина спускался с наземного пешеходного моста. Пострадавшему удалось отбиться от бесхозных животных. Однако при нападении собаки сильно травмировали руку мужчины. На ней появились гематомы и ссадины.

В пресс-службе СвЖД корреспонденту TagilCity.ru подробно комментировать эпизод не стали, сославшись на отсутствие подробностей происшествия. Специалист подчеркнул, что РЖД не несет ответственности за присутствие бездомных собак на территории железнодорожных станций.

Компания отвечает за транспортную безопасность граждан. Остальные случаи – не в нашей компетенции. Внутреннее расследование этого случая в компании проведут. Если пострадавший сам заявит о нападении. Тут важно понимать, когда произошло нападение – в рабочее время или нет, а также учитывать ряд других моментов рассказали в пресс-службе компании.

Ранее глава Нижнего Тагила Сергей Носов говорил о необходимости доработки системы финансирования отлова бродячих животных. В частности, на данный момент Нижнему Тагилу требуется отловить порядка 2550 бродячих собак, однако власти Свердловской области выделили городу деньги на отлов только 166 особей.