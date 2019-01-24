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Нападавший на пенсионерок мужчина задержан в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нападавший на пенсионерок мужчина задержан в Екатеринбурге

Сегодня, 07:00ПроисшествияФото: екб.66.мвд.рф
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