Нападавший на пенсионерок мужчина задержан в Екатеринбурге

20 января с разницей в два часа неизвестный мужчина совершил нападение на двух пожилых женщин в Екатеринбурге. В первом случае он ударил пенсионерку в затылок и, угрожая ножом, потребовал отдать ценные вещи. После того, как жертва попыталась оказать сопротивление, он порезал ей руки и украл сумку. Во время второго нападения он сорвал с пострадавшей серьги.

22 января сотрудники полиции задержали 41-летнего екатеринбуржца, которого теперь подозревают в нападении. Оказалось, что задержанный относительно недавно находился в следственном изоляторе и проходил подозреваемым по другому уголовному делу, также связанному с нападением на пенсионерку. 18 января ему изменили меру пресечения на домашний арест, чем он не преминул воспользоваться, взявшись за старое.