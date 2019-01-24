Нападавший на пенсионерок мужчина задержан в Екатеринбурге
В столице Свердловской области 41-летний мужчина в течение суток совершил 2 нападения на пенсионерок. После задержания оказалось, что он уже проходит подозреваемым в деле о грабеже и находится под домашним арестом.
20 января с разницей в два часа неизвестный мужчина совершил нападение на двух пожилых женщин в Екатеринбурге. В первом случае он ударил пенсионерку в затылок и, угрожая ножом, потребовал отдать ценные вещи. После того, как жертва попыталась оказать сопротивление, он порезал ей руки и украл сумку. Во время второго нападения он сорвал с пострадавшей серьги.
22 января сотрудники полиции задержали 41-летнего екатеринбуржца, которого теперь подозревают в нападении. Оказалось, что задержанный относительно недавно находился в следственном изоляторе и проходил подозреваемым по другому уголовному делу, также связанному с нападением на пенсионерку. 18 января ему изменили меру пресечения на домашний арест, чем он не преминул воспользоваться, взявшись за старое.
Теперь мужчине предъявлены обвинения по части 2 статьи 162 и части 2 статьи 161 УК РФ. Максимальные наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 и до 7 лет, соответственно. Задержанный находится под арестом, полиция разыскивает других жертв, пострадавших от нападения мужчины, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.
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