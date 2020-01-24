Из-за обломка иглы в организме новорожденной девочки тагильский роддом ждёт проверка
В прокуратуру поступила жалоба о неоказании медпомощи новорожденному в Демидовском перинатальном центре. Родственники сообщили, что после забора крови в организме ребёнка остался обломок пластиковой иглы катетера, которая перекочевала к лёгкому. По их словам, сейчас малыш находится под наблюдением областных врачей.
Девочка родилась 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. По словам дедушки, выписка должна была состояться 22 января, но в тот день медики сообщили, что в теле ребёнка находится обломок пластикового катетера, и отправили его вместе с матерью в Детскую областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге.
Пластиковая часть оказалась в одном из желудочков сердца. 24 января на повторном УЗИ выяснилось, что она перекочевала к лёгкому, где и зафиксировалась,рассказал мужчина TagilCity.ru.
Он также отметил, что, со слов тагильских медиков, кровь у младенца брали в первые 5-10 минут после рождения, но об инциденте родственникам сообщили только спустя три дня. Сейчас родители девочки находятся в Екатеринбурге в ожидании операции.
Кардиологи пока отказались делать операцию. Говорят, что ребёнок ещё не окреп. Пока что будут наблюдать. Каждый день делают узи и следят за перемещением инородного тела,говорят родственники.
Вчера, 23 января, они подали жалобу в прокуратуру Ленинского района о неоказании медпомощи. Руководитель ведомства Владимир Мартынов подтвердил, что по заявлению планируется проверка.
В случае обнаружения нарушений примем меры прокурорского реагирования. Возможно, заявление будет направлено также в Минздрав и Роспотребнадзор,пояснил Мартынов.
Главврач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников отказался давать комментарии, сославшись на врачебную тайну.
Напомним, в апреле 2017 года в перинатальном центре Нижнего Тагила девушка из Верхней Салды родила дочку, но уже тогда врачи заявили, что у ребенка нет шансов выжить из-за диагноза — асфиксия в родах. Шесть месяцев ребенок провел в реанимации на искусственной вентиляции легких, после чего скончался. По заключению судмедэкспертов причиной смерти стала травма спинного мозга, которая получена во время кесарева сечения. В ходе следствия было установлено, что медработники поздно начали стимуляцию, неправильно установили дату родов, а также поздно приняли решение о проведении операции. Врач, проводивший кесарево сечение, был приговорен к полутора годам ограничения свободы. Перинатальный центр Нижнего Тагила выплатил родителям умершей девочки 2 миллиона рублей.