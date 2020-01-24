Из-за обломка иглы в организме новорожденной девочки тагильский роддом ждёт проверка

Девочка родилась 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. По словам дедушки, выписка должна была состояться 22 января, но в тот день медики сообщили, что в теле ребёнка находится обломок пластикового катетера, и отправили его вместе с матерью в Детскую областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге.

Пластиковая часть оказалась в одном из желудочков сердца. 24 января на повторном УЗИ выяснилось, что она перекочевала к лёгкому, где и зафиксировалась,рассказал мужчина TagilCity.ru.

Он также отметил, что, со слов тагильских медиков, кровь у младенца брали в первые 5-10 минут после рождения, но об инциденте родственникам сообщили только спустя три дня. Сейчас родители девочки находятся в Екатеринбурге в ожидании операции.

Кардиологи пока отказались делать операцию. Говорят, что ребёнок ещё не окреп. Пока что будут наблюдать. Каждый день делают узи и следят за перемещением инородного тела,говорят родственники.

Вчера, 23 января, они подали жалобу в прокуратуру Ленинского района о неоказании медпомощи. Руководитель ведомства Владимир Мартынов подтвердил, что по заявлению планируется проверка.

В случае обнаружения нарушений примем меры прокурорского реагирования. Возможно, заявление будет направлено также в Минздрав и Роспотребнадзор,пояснил Мартынов.

Главврач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников отказался давать комментарии, сославшись на врачебную тайну.