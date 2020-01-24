Николай Цуканов взял под контроль происшествие со взрывом газа в Каменске-Уральском
Сегодня, 17:27ПроисшествияФото: kremlin.ru
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Николай Цуканов взял на контроль ситуацию со взрывом газа в жилом доме в Каменске-Уральском, сообщает Znak.
Полпред президента РФ в УрФО поручил руководителям региональных ГУ МЧС, ГУ МВД, СК СКР, а также руководству Свердловской области принять все необходимые меры.
Кроме того, он потребовал принять меры по обеспечению безопасности детей, проживающих в пострадавшем доме.
Сегодня утром в Каменске-Уральском в жилом доме на улице Привокзальной, 24 произошел взрыв газа в квартире № 68. От взрыва часть несущей стены со смежной квартирой № 67 обрушилась. Кроме того, выбило два окна. В результате пострадала жительница квартиры, где произошло происшествие. Она была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. 35 жильцов подъезда были эвакуированы и размещены в пункте временного пребывания.
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