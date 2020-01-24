Стучалась в истерике к соседям: жительница Верхней Салды зарезала своего сожителя

Конфликт между любовниками произошел во время совместного распития спиртных напитков. Полицейские прибыли на вызов после того, как женщина в истерике начала стучаться к соседям.

Правоохранители встретили женщину в подъезде и, препроводив ее в квартиру, обнаружили там труп мужчины со множественными ножевыми ранениями. Также отмечается, что и подозреваемая, и убитый были неоднократно судимы.

Потерпевший освободился из мест лишения свободы в апреле 2019 года, где отбывал наказание за кражу, причинение телесных повреждений средней тяжести и угрозу убийством. В ещё более отдалённом прошлом мужчина имел судимость за хранение наркотических веществ. После освобождения из мест лишения свободы он нигде не работал и на путь исправления вставать, вероятно, не собирался. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что незадолго до произошедшей трагедии мужчина вновь обрёл статус подсудимого по уголовному делу, по факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения,сообщил начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.