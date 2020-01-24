Удалось максимально локализовать: в Екатеринбурге загорелась еще одна свалка

Возгорание произошло на карьере добычи полезных ископаемых Шувакишского кирпичного завода, расположенного на Коммунистической, 50б.

Сообщение о происшествии поступило в два часа ночи, рассказал изданию директор ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» (ИГРиР) Иван Кравченко. Он занимается ликвидацией карьерной выемки.

По его словам, зафиксировано три очага возгорания.

Возгорание существенное и для тушения привлекли МЧС и своих сотрудников, технику с целью применения технологии пожаротушения, прокомментировал Кравченко.

К 11:00 возгорание было локализовано.

О причинах происшествия Кравченко не сообщил. Он утверждает, что деятельность предприятия осуществляется таким образом, что последние несколько лет непроизвольные возгорания сведены к нулю.

Рядом с карьером располагается еще одна свалка. Она тлеет с конца 2019 года, отравляя воздух двух районов Екатеринбурга. На месте работают коммунальные службы, которые пытаются ликвидировать тление с помощью снега. Прокуратура Екатеринбурга направила в суд иск о возложении на власти города обязанности по очистке земельных участков.