В Екатеринбурге почти голый мужчина проник на территорию детского сада
Сегодня, 20:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге мужчина в одних трусах зашел на территорию детского сада. Спустя время его выпроводили сотрудники дошкольного учреждения, сообщили в СКР по Свердловской области.
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По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетних». По данным Следственного комитета, мужчина был в неадекватном состоянии.
При расследовании дела будет также дана оценка мерам безопасности, которые принимаются администрацией детсада.
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