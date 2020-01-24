В Екатеринбурге прохожие обнаружили на улице раздетого трехлетнего мальчика
Сегодня, 18:28ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге прохожие нашли на улице раздетого трехлетнего мальчика, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
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Ребенка обнаружили на улице прохожие. Они вызвали скорую помощь. Пока врачи не прибыли на место мальчика разместили погреться в одном из близлежащих офисов.
В полиции изданию подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Угрозы для жизни ребенка нет, обморожение он не получил.
Родители пришли с документами и разбирались на месте с полицией. После этого забрали ребенка домой, сообщили в горздраве.
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