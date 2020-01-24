В Екатеринбурге прохожие обнаружили на улице раздетого трехлетнего мальчика

Ребенка обнаружили на улице прохожие. Они вызвали скорую помощь. Пока врачи не прибыли на место мальчика разместили погреться в одном из близлежащих офисов.

В полиции изданию подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Угрозы для жизни ребенка нет, обморожение он не получил.