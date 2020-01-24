В Екатеринбурге суд продлил арест бывшему зампрокурору СК по Свердловской области

Бывшего первого заместителя главы СУ СКР по Свердловской области обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»). Суд принял во внимание, что расследование продолжается, а потому необходимость в изоляции не исчезла.

Заместитель начальника СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко был арестован по подозрению в получении взятки в 1,8 миллион рублей. По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился к Михаилу Бусылко с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ), по которому предприниматель проходил как потерпевший. Вострецов пообещал заплатить за возобновление дела. Осенью заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков подписал соответствующее постановление. Бусылко получил за это 1,8 миллиона рублей. В конце декабря Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности