В Екатеринбурге водитель BMW сбил троих пешеходов на «зебре»
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: Инцидент Екатеринбург
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
24 января в Екатеринбурге водитель BMW совершил наезд на троих человек, переходящих дорогу по пешеходному переходу, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».
Сюжеты: Екатеринбург
Среди пострадавших — семилетний школьник. Также пострадали двое взрослых, все они госпитализированы. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, 19 января в Нижнем Тагиле водитель «Газели» сбил на пешеходном переходе двух школьниц.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей