В Каменске-Уральском при взрыве газа пострадала женщина

Из дома эвакуированы 28 человек, все они размещены в пункте временного пребывания. На месте работали 23 сотрудника МЧС и девять единиц спецтехники. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Несущие конструкции не пострадали.

В больницу доставлена женщина 1986 года рождения — хозяйка квартиры, где произошел хлопок. Здание будет обследовано комплексом «Струна».

Также на месте работала аварийная бригада АО «ГАЗЭКС». В ходе обследования установлено, что кран газовой плиты был закрыт, краники конфорок также находились в закрытом положении, при визуальном осмотре деформаций плиты не обнаружено.