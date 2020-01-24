В Каменске-Уральском при взрыве газа пострадала женщина
24 января в 5.00 в Каменске-Уральском в квартире многоквартирного пятиэтажного дома произошел хлопок газа, сообщает ГУ МЧС по региону.
Из дома эвакуированы 28 человек, все они размещены в пункте временного пребывания. На месте работали 23 сотрудника МЧС и девять единиц спецтехники. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Несущие конструкции не пострадали.
В больницу доставлена женщина 1986 года рождения — хозяйка квартиры, где произошел хлопок. Здание будет обследовано комплексом «Струна».
Также на месте работала аварийная бригада АО «ГАЗЭКС». В ходе обследования установлено, что кран газовой плиты был закрыт, краники конфорок также находились в закрытом положении, при визуальном осмотре деформаций плиты не обнаружено.
Система газопотребления дома находится в рабочем состоянии. Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось по графику, в июне 2019 года. Причины взрыва устанавливаются. По предварительной версии, хозяйка нарушила правила пользования газовым оборудованием. Подъезд дома временно отключен от газоснабжения,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «ГАЗЭКС».