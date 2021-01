На Урале скончался председатель Совета директоров группы ЧТПЗ

В Челябинске умер председатель Совета директоров группы ЧТПЗ Александр Федоров. Соболезнования случившемуся выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Обращение было опубликовано на сайте администрации региона.

Куйвашев рассказал, что был знаком с Александром Федоровым. Они обсуждали развитие Первоуральского новотрубного завода, который входит в Группу ЧТПЗ. Также губернатор подчеркнул, что Александр Федоров является одним из создателей философии «белой металлургии». Это направление символизирует переход России к новым стандартам производства, а также соблюдение экологической безопасности. Напомним, 22 января в Екатеринбурге скончался директор лицея имени Дягилева Андрей Кадочников. Он работал в этой должности с 2016 года. В Екатеринбурге скончался директор лицея имени Дягилева Андрей Кадочников

