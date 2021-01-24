На Урале водитель грузовика несколько часов ждал помощи в 30-градусный мороз

На Урале водитель грузовика несколько часов ждал помощи в 30-градусный мороз

Сегодня, 17:22ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области водитель грузового автомобиля несколько часов ждал помощи на ночной трассе. Выяснилось, что его транспортное средство не смогло преодолеть подъем и оказалось на обочине.

По словам 45-летнего водителя, он направлялся из Казахстана в Верхнюю Синячиху, но из-за гололеда съехал на обочину. При этом грузовик перекрыл одну полосу для движения. За те два часа, что мужчина ждал помощи, температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, сообщает ТК «ОТВ».

В результате водителю помогли свердловские автоинспекторы, которые заметили грузовик на 25-м километре дороги Артемовский — Арамашево. Они вызвали дорожную технику, которая посыпала дорогу песком. Это помогло грузовику преодолеть подъем и продолжить движение.

Напомним, 23 января в Свердловской области тепловоз столкнулся с грузовым автомобилем, который перевозил нефтепродукты. После ДТП утечки не произошло.

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