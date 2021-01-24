На Урале водитель грузовика несколько часов ждал помощи в 30-градусный мороз

По словам 45-летнего водителя, он направлялся из Казахстана в Верхнюю Синячиху, но из-за гололеда съехал на обочину. При этом грузовик перекрыл одну полосу для движения. За те два часа, что мужчина ждал помощи, температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, сообщает ТК «ОТВ».