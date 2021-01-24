Потерял колесо: в Нижнем Тагиле на Вые пьяный водитель на иномарке въехал в столб

Потерял колесо: в Нижнем Тагиле на Вые пьяный водитель на иномарке въехал в столб

Сегодня, 13:57ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов водитель в состоянии опьянения въехал на автомобиле в столб.

Происшествие случилось на улице Космонавтов. По фотографии видно, что у иномарки практически отсутствует передняя часть. Вокруг валяются обломки и отлетевшее переднее колесо. Снимок появился в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».

Photo:«ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте»

В Отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru уточнили подробности происшествия.

24 января в 03.50 мужчина 1981 года рождения, находясь за рулем Hyundai Matrix, допустил столкновение с дорожным ограждением и столбом электроопоры.

В салоне автомобиля на момент аварии не было пассажиров. Сам мужчина не пострадал. Как выяснилось в результате медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД сообщили редакции, что за подобное нарушение предусмотрена ответственность по статье 12.9 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до двух лет.

Напомним, 22 января в Нижнем Тагиле водитель во дворе дома на Красном Камне ударил девочку зеркалом автомобиля и переехал ногу. У школьницы диагностировали перелом пальца ноги. По камерам видеонаблюдения сотрудники ГИБДД вычислили автомобиль, а затем задержали водителя. Ему грозит лишение права управления транспортным средство за оставление места ДТП.

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