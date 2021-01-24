Потерял колесо: в Нижнем Тагиле на Вые пьяный водитель на иномарке въехал в столб

В ГИБДД сообщили редакции, что за подобное нарушение предусмотрена ответственность по статье 12.9 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до двух лет.