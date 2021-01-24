В Екатеринбурге ночью случился пожар в производственном здании

Вызов поступил на пульт оператора 24 января в 06.40. На площади 200 квадратных метров произошло возгорание промышленного здания на проспекте Космонавтов, 15П. У пожарных возникли сложности при тушении из-за морозов и сильного дыма.
На месте был развернут штаб пожаротушения. К 08.29 огнеборцы ликвидировали открытое горение. В 09.42 завершили проливку очагов горения и разбор поврежденных огнем конструкций.
В тушении принимали участие 17 пожарных автомобилей и 53 сотрудника МЧС. Кроме того, на месте дежурили три звена газодымозащитной службы.
При происшествии никто не пострадал.
Напомним, 23 января в Екатеринбурге загорелось не эксплуатируемое здание на Ботаническом рынке. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные оперативно справились с огнем.