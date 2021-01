В Екатеринбурге ночью случился пожар в производственном здании

В Екатеринбурге ночью пожарные тушили загоревшееся промышленное здание, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора 24 января в 06.40. На площади 200 квадратных метров произошло возгорание промышленного здания на проспекте Космонавтов, 15П. У пожарных возникли сложности при тушении из-за морозов и сильного дыма. На месте был развернут штаб пожаротушения. К 08.29 огнеборцы ликвидировали открытое горение. В 09.42 завершили проливку очагов горения и разбор поврежденных огнем конструкций. Photo: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области В тушении принимали участие 17 пожарных автомобилей и 53 сотрудника МЧС. Кроме того, на месте дежурили три звена газодымозащитной службы. При происшествии никто не пострадал. Напомним, 23 января в Екатеринбурге загорелось не эксплуатируемое здание на Ботаническом рынке. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные оперативно справились с огнем. В Екатеринбурге произошел пожар на Ботаническом рынке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter