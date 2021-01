В Нижнем Тагиле суд оштрафовал задержанных на митинге в поддержку Навального

Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила выписал штраф на сумму десять тысяч рублей трем гражданам, которые вчера были задержаны на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По словам одного из задержанных, его и еще четырех человек проводили в полицейский ПАЗ, после чего отвезли в отделение полиции № 16, сообщает АН «Между строк». Там сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Судебное заседание состоялось сегодня, в девять часов утра. Напомним, 23 января свыше полутысячи тагильчан вышли на несанкционированную акцию протеста в поддержку Алексея Навального. В Тагиле на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышло более 500 человек

