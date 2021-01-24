В Нижней Салде коммунальщики всю ночь устраняли аварию на теплотрассе

В Нижней Салде коммунальщики всю ночь устраняли аварию на теплотрассе

Сегодня, 12:02ПроисшествияPhoto: группа «Городской вестник» Нижняя Салда, Верхняя Салда» во «Вконтакте»
В Нижней Салде из-за прорыва трубы коммунальные службы всю ночь устраняли неисправность на теплотрассе.

Обнаружили утечку около 00.00. Из-за прорыва на участке теплотрассы было принято решение заменить 11 метров трубопровода, сообщается в группе «Городской вестник» Нижняя Салда, Верхняя Салда» во «Вконтакте».

Отмечается, что сварка проводилась специалистами МУП «Салдаэнерго» в условиях мороза. Температура воздуха опустилась до -30 градусов.

К 4.15 начались работы по запуску теплотрассы и к 5.45 давление в системе было восстановлено.

Работникам, устранявшим последствия, предоставлялось горячее питание.

Работы на участке все еще ведутся. Сотрудники начали обход домов и квартир для проверки работоспособности контура отопления. Есть информация, что в некоторых частных жилых домах трубы успели перемерзнуть.

Напомним, в Верхней Салде местные жители своими силами боролись со стихией. Из-за перемерзания речки, им пришлось бензопилой и лопатой проделывать во льду новое русло, чтобы не допустить затопления частных домов.

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