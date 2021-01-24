Загорелись вещи: в Екатеринбурге в ночном пожаре погиб пенсионер

Пожар случился на первом этаже в квартире на улице Шейнкмана, 19. Там загорелись домашние вещи. Из помещения спасатели вывели пожилую женщину, а позже в квартире обнаружили тело погибшего пенсионера, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС.