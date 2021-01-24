Загорелись вещи: в Екатеринбурге в ночном пожаре погиб пенсионер

Пожар случился на первом этаже в квартире на улице Шейнкмана, 19. Там загорелись домашние вещи. Из помещения спасатели вывели пожилую женщину, а позже в квартире обнаружили тело погибшего пенсионера, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Таким образом, площадь пожара составила один квадратный метр. В 06.19 пожарные ликвидировали горение. В процессе тушения работали четыре единицы пожарно-спасательной техники и тринадцать человек личного состава.
Поскольку задымления в подъезде не было, соседей эвакуировать не стали.
Напомним, в Екатеринбурге ночью пожарные также тушили промышленное здание. Во время тушения спасатели столкнулись со сложностями, поскольку был мороз и сильный дым. При происшествии никто не пострадал.