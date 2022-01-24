Детский омбудсмен в Омске раскрыла подробности об убитой семье из трех человек

По ее словам, согласно имеющейся информации, в поле зрения органов полиции и опеки покойные не попадали. Такими словами Степкина прокомментировала задержание граждан, которые подозреваются в преступлении. Речь идет о 14-летней дочери умершей женщины и ее 17-летнем товарище, пишет NEWS.ru.
Напомним, сведения о тройном убийстве в деревне Юрьевка Павлоградского района распространились утром 22 января. Неустановленный злоумышленник зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и ее 10-летнюю дочь.