Дрифтеры в Екатеринбурге устроили шумные гонки на катке в микрорайоне Эльмаш

Дрифтеры в Екатеринбурге устроили шумные гонки на катке в микрорайоне Эльмаш
Дрифтеры в Екатеринбурге устроили шумные гонки на катке в микрорайоне Эльмаш
Сегодня, 08:31ПроисшествияФото: pixabay.com
По словам жителей микрорайона Эльмаш, на катке в районе улицы Стачек прошли шумные заезды дрифтеров. Прошлой ночью туда заехало сразу семь автомобилей.

Дрифт — техника прохождения поворотов на автомобиле. А точнее, удержание машины в управляемом заносе на максимально возможных скорости и угла к траектории движения. Она как будто крутится, совершая опасные круги и повороты.

Шум при этом измеряется десятками децибел. Это и произошло накануне ночью в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга. Сразу семь уличных гонщиков заехали на лед стадиона «Локомотив- Изумруд» и устроили ночные заезды.

Невольными зрителями покатушек стали жители окрестных многоквартирных домов, разбуженные ревом моторов. В социальных сетях они написали, что такое произошло впервые и выразили свое возмущение.

Вопрос о нарушении тишины в ночное время в России поднимался неоднократно. Соответствующий документ об этом продолжают обсуждать в правительстве и Государственной Думе. В случае ужесточения наказания, штрафы могут составить:

— от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей — для граждан;

— от 10 тысяч до 20 тысяч — для должностных лиц;

— от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для юрлиц.

За основу берется нарушение тишины с 22.00 до 7.00.

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Екатеринбург
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