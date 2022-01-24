Дрифтеры в Екатеринбурге устроили шумные гонки на катке в микрорайоне Эльмаш

Дрифт — техника прохождения поворотов на автомобиле. А точнее, удержание машины в управляемом заносе на максимально возможных скорости и угла к траектории движения. Она как будто крутится, совершая опасные круги и повороты.
Шум при этом измеряется десятками децибел. Это и произошло накануне ночью в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга. Сразу семь уличных гонщиков заехали на лед стадиона «Локомотив- Изумруд» и устроили ночные заезды.
Невольными зрителями покатушек стали жители окрестных многоквартирных домов, разбуженные ревом моторов. В социальных сетях они написали, что такое произошло впервые и выразили свое возмущение.
Вопрос о нарушении тишины в ночное время в России поднимался неоднократно. Соответствующий документ об этом продолжают обсуждать в правительстве и Государственной Думе. В случае ужесточения наказания, штрафы могут составить:
— от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей — для граждан;
— от 10 тысяч до 20 тысяч — для должностных лиц;
— от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для юрлиц.
За основу берется нарушение тишины с 22.00 до 7.00.