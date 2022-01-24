Ехала с тремя детьми: женщина-водитель погибла в ДТП на свердловской трассе

Ехала с тремя детьми: женщина-водитель погибла в ДТП на свердловской трассе
Ехала с тремя детьми: женщина-водитель погибла в ДТП на свердловской трассе
Вчера, 22:55ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Днем 24 января на 169-м километре трассы Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда случилась авария, в которой погибла женщина-водитель. Там столкнулись лесовоз и Lada Granta.

Предварительная информация гласит, что 50-летняя водитель легковушки выехала на встречную полосу, где и произошло ДТП. От полученных травм свердловчанка умерла на месте.

При этом в машине находились трое детей: 10-летний мальчик и пятимесячный и годовалый малыши. На момент аварии они сидели в специальных детских устройствах, а старший ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Травмы дети не получили, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

По словам 10-летнего мальчика, вместе с опекуном и малышами они направлялись домой в сторону Туринска. У кольцевой развязки опекун остановилась из-за плохого самочувствия. После этого машина продолжила путь, но в один момент выехала на встречную полосу, где столкнулась с МАЗ.

Как выяснилось, свердловчанка являлась 10-летнему мальчику опекуном, а малышам — бабушкой. Водитель лесовоза рассказал, что легковое авто неожиданно выехало на дорогу. На момент ДТП мужчина был трезв.

Напомним, в ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе BMW, обвинили жительницу Екатеринбурга. Теперь она рискует заплатить большую сумму.

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