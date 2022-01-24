Ехала с тремя детьми: женщина-водитель погибла в ДТП на свердловской трассе

По словам 10-летнего мальчика, вместе с опекуном и малышами они направлялись домой в сторону Туринска. У кольцевой развязки опекун остановилась из-за плохого самочувствия. После этого машина продолжила путь, но в один момент выехала на встречную полосу, где столкнулась с МАЗ.