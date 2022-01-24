Нахамившую пенсионерке кондуктора из Екатеринбурга решено депортировать из страны

Женщина, являющаяся гражданкой одной из среднеазиатских республик и не имеющая разрешения работать на территории России, уже помещена в Центр временного содержания иностранных граждан.
В отношении кондуктора были составлены четыре административных протокола. По материалам правоохранительных органов суд принял решение депортировать нарушительницу из России, сообщили в УМВД областного центра.
Напомним, что скандальная история произошла 17 января. В ответ на жалобы пожилой екатеринбурженки на скользкие ступеньки автобуса, кондуктор разразилась нецензурной бранью и даже занесла над ней руку.