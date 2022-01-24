Нахамившую пенсионерке кондуктора из Екатеринбурга решено депортировать из страны

Нахамившую пенсионерке кондуктора из Екатеринбурга решено депортировать из страны
Нахамившую пенсионерке кондуктора из Екатеринбурга решено депортировать из страны
Сегодня, 15:28ПроисшествияФото: Скриншот с видео во "ВКонтакте"
Обругавшую матом пенсионерку кондуктора 42-го автобуса в Екатеринбурге было решено депортировать с территории РФ.

Женщина, являющаяся гражданкой одной из среднеазиатских республик и не имеющая разрешения работать на территории России, уже помещена в Центр временного содержания иностранных граждан.

В отношении кондуктора были составлены четыре административных протокола. По материалам правоохранительных органов суд принял решение депортировать нарушительницу из России, сообщили в УМВД областного центра.

Напомним, что скандальная история произошла 17 января. В ответ на жалобы пожилой екатеринбурженки на скользкие ступеньки автобуса, кондуктор разразилась нецензурной бранью и даже занесла над ней руку.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
скандалдепортацияЕкатеринбургкондуктор
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы