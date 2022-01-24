В Нижнем Тагиле «Рено» влетел в автоцистерну

В Нижнем Тагиле «Рено» влетел в автоцистерну
В Нижнем Тагиле «Рено» влетел в автоцистерну
Сегодня, 10:05ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Утром 24 января в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Красноармейской и Космонавтов столкнулись два автомобиля. Легковушка влетела в автоцистерну.

Дорожная авария произошла утром на регулируемом перекрестке. Как сообщили TagilCity.ru очевидцы, автомобиль «Рено Логан» двигался в правом ряду, а большегруз в левом.

Когда включился разрешающий сигнал светофора, обе машины миновали пешеходный переход и стали поворачивать направо. В этот момент легковушка получила удар, в результате чего пострадала левая боковая поверхность машины.

В настоящее время в деталях аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Не исключено, что «Рено» оказался в слепой зоне, и водитель автоцистерны не увидел помеху справа. Включал ли он при этом правый сигнал поворота, не уточняется.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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