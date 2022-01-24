В Нижнем Тагиле «Рено» влетел в автоцистерну

Дорожная авария произошла утром на регулируемом перекрестке. Как сообщили TagilCity.ru очевидцы, автомобиль «Рено Логан» двигался в правом ряду, а большегруз в левом.
Когда включился разрешающий сигнал светофора, обе машины миновали пешеходный переход и стали поворачивать направо. В этот момент легковушка получила удар, в результате чего пострадала левая боковая поверхность машины.
В настоящее время в деталях аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Не исключено, что «Рено» оказался в слепой зоне, и водитель автоцистерны не увидел помеху справа. Включал ли он при этом правый сигнал поворота, не уточняется.