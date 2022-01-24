В Свердловской области разыскивают без вести пропавшего молодого мужчину

Полицейские и волонтеры в Свердловской области с 20 января разыскивают 24-летнего мужчину, которые прихал на заработки и пропал без вести.

Денис Рахманов, так зовут мужчину, который пропал в Екатеринбурге 20 января этого года. По сообщению волонтеров, ему 24 года, в столицу Среднего Урала он приехал из Ивделя, намереваясь передохнуть в хостеле и продолжить свой путь в Алапаевск, куда собирался на заработки. Однако этого не произошло. До цели назначения мужчина не добрался. Он вышел из гостиницы и с тех пор о нем ничего не известно. Телефон Дениса отключен. Отец Рахманова обратился в полицию. Фото: ПСО «Прорыв» Денис Рахманов ходощавого телосложения и довольно высокого роста (180 сантиметров). Глаза у него карие, а волосы черные. Был одет в шапку темно-синего цвета с помпоном, куртку темно-синего цвета, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета. Информацию о местонахождении Дениса Рахманова просят сообщать в поисковый отряд «Прорыв» по телефону: +7 (912) 037–97–90 или в полицию: +7 (343) 294–14–94.

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