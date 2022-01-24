Внедорожник загорелся на глазах у хозяйки в Нижнем Тагиле

В обоих случаях причиной возгорания стала неисправная проводка. Первый пожар произошел около 15.00 у дома 53 на улице Юности. Загорелся припаркованный внедорожник. Владелица автомобиля была рядом во время возгорания и сумела потушить машину еще до прибытия пожарных.
Второй пожар около восьми вечера произошел на улице Карла Либкнехта в поселке Висим. Горела частная баня — пламя повредило кровлю и перекрытие строения. Дознаватели МЧС проводят проверку по факту пожара, устанавливая все обстоятельства произошедшего ЧП.
Кроме того, утром 21 января горели два смежных балкона в доме № 5 в поселке Горноуральский. Причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкания теплого пола, смонтированного на одном из балконов, сообщили в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.