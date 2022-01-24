Внедорожник загорелся на глазах у хозяйки в Нижнем Тагиле

В обоих случаях причиной возгорания стала неисправная проводка. Первый пожар произошел около 15.00 у дома 53 на улице Юности. Загорелся припаркованный внедорожник. Владелица автомобиля была рядом во время возгорания и сумела потушить машину еще до прибытия пожарных.