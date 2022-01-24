Внедорожник загорелся на глазах у хозяйки в Нижнем Тагиле

Внедорожник загорелся на глазах у хозяйки в Нижнем Тагиле
Внедорожник загорелся на глазах у хозяйки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:52ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО
Внедорожник Great Wall Hover и частная баня горели 22 января в Нижнем Тагиле.

В обоих случаях причиной возгорания стала неисправная проводка. Первый пожар произошел около 15.00 у дома 53 на улице Юности. Загорелся припаркованный внедорожник. Владелица автомобиля была рядом во время возгорания и сумела потушить машину еще до прибытия пожарных.

Второй пожар около восьми вечера произошел на улице Карла Либкнехта в поселке Висим. Горела частная баня — пламя повредило кровлю и перекрытие строения. Дознаватели МЧС проводят проверку по факту пожара, устанавливая все обстоятельства произошедшего ЧП.

Кроме того, утром 21 января горели два смежных балкона в доме № 5 в поселке Горноуральский. Причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкания теплого пола, смонтированного на одном из балконов, сообщили в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

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