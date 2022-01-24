Житель Нижнего Тагила более двух лет разыскивает пропавшего сына

Заявление от мужчины поступило 17 января этого года. Как он сообщил стражам правопорядка, связь с 40-летним сыном Алексеем Бузовкиным была потеряна в ноябре 2020 года. Пропавший, по словам отца, злоупотребляет алкоголем, часто меняет места проживания и телефонные номера.