Житель Нижнего Тагила более двух лет разыскивает пропавшего сына

Заявление от мужчины поступило 17 января этого года. Как он сообщил стражам правопорядка, связь с 40-летним сыном Алексеем Бузовкиным была потеряна в ноябре 2020 года. Пропавший, по словам отца, злоупотребляет алкоголем, часто меняет места проживания и телефонные номера.
Как установили сотрудники полиции, последний раз Алексея видели в декабре 2020 года на Карла Маркса 30. Он может проживать у новых знакомых женщин.
Всех, кто что-то знает о местопребывании мужчины, просят позвонить по телефонам: 8(3435)97-64-02 или 02, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».