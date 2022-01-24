Житель Нижнего Тагила более двух лет разыскивает пропавшего сына

Житель Нижнего Тагила более двух лет разыскивает пропавшего сына
Житель Нижнего Тагила более двух лет разыскивает пропавшего сына
Сегодня, 20:32ПроисшествияФото: 1MI
Житель Нижнего Тагила обратился в полицию за помощью в поиске пропавшего в 2020 году сына.

Заявление от мужчины поступило 17 января этого года. Как он сообщил стражам правопорядка, связь с 40-летним сыном Алексеем Бузовкиным была потеряна в ноябре 2020 года. Пропавший, по словам отца, злоупотребляет алкоголем, часто меняет места проживания и телефонные номера.

Как установили сотрудники полиции, последний раз Алексея видели в декабре 2020 года на Карла Маркса 30. Он может проживать у новых знакомых женщин.

Фото:пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

Всех, кто что-то знает о местопребывании мужчины, просят позвонить по телефонам: 8(3435)97-64-02 или 02, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

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