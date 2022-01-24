Житель Нижнего Тагила угнал и продал автомобиль своей сожительницы

Пока девушка заявляла в соцсетях о самостоятельном розыске своей машины, полиция вела расследования. Как только стражи правопорядка выяснили, что автомобиль покупался тагильчанкой совместно с сожителем, подозрение пало на мужчину. Оказалось, что пара поругалась, после чего совладелец авто скрылся на нем в неизвестном направлении. Просьбу явиться в отделение полиции мужчина до сих пор игнорирует.