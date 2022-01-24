Житель Нижнего Тагила угнал и продал автомобиль своей сожительницы

Инцидент произошел 15 января. Неизвестный похитил от дома № 44 на Ленинградском проспекте ВАЗ-2113, принадлежащий тагильчанке. По словам владелицы машины, позже она самостоятельно нашла свое авто на одном из сайтов объявлений, выставленное на продажу в Каменске-Уральском.
Пока девушка заявляла в соцсетях о самостоятельном розыске своей машины, полиция вела расследования. Как только стражи правопорядка выяснили, что автомобиль покупался тагильчанкой совместно с сожителем, подозрение пало на мужчину. Оказалось, что пара поругалась, после чего совладелец авто скрылся на нем в неизвестном направлении. Просьбу явиться в отделение полиции мужчина до сих пор игнорирует.
Тем не менее полицейским удалось выяснить, кому сожитель тагильчанки продал машину и вернуть ее даме. Также оказалось, что автомобиль был куплен парой в сентябре минувшего года, но до сих пор не был зарегистрирован.
Проверка по данному происшествие продолжается, окончательное решение будет принято после опроса сожителя, сообщил в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».