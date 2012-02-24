Празднующие жители поселка Северный не поделили бутылку водки и телефон. Пришлось разбираться правоохранителям

Около 5 часов вечера 21 февраля мужчина купил в магазине бутылку водки. На выходе его остановил другой тагильчанин, водитель стоявшей рядом Шевроле. Он подошел в 24-летнему парню и начал над ним издеваться, а потом отнял честно купленный алкоголь и прогнал мужчину. Пострадавший не захотел мириться с несправедливостью, вернулся к магазину, за что получил от мужчины несколько ударов и вдобавок лишился сотового телефона.

Поняв, что одному с обидчиком ему не справиться, парень сообщил о случившемся в полицию. Сотрудники ППС вместе с пострадавшим начали объезд окрестностей поселка и вскоре около магазина «Монетка» нашли автомобиль подозреваемого и самого мужчину. Он находился в компании друзей и был изрядно пьян.

По данным пресс-службы УМВД Нижнего Тагила, личность нападавшего была установлена. Им оказался 29-летний неработающий житель Северного поселка. Он сразу же признался в совершении грабежа. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело.