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Празднующие жители поселка Северный не поделили бутылку водки и телефон. Пришлось разбираться правоохранителям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Празднующие жители поселка Северный не поделили бутылку водки и телефон. Пришлось разбираться правоохранителям

24 февраля 2012, 14:36Происшествия
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