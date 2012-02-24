В одном из нижнетагильских банков обнаружена фальшивая 1000-рублевая купюра
24 февраля 2012, 12:01Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В «ТагилБанке» по улице Ломоносова обнаружена фальшивая купюра достоинством 1000 рублей.
Фальшивка поступила в выручке из павильона «ТагилХлеб» по проспектуСтроителей, сообщили в ММУ МВД России «Нижнетагильское». Купюра былаобнаружена в банке Нижнего Тагила21 февраля.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей