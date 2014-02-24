В Нижнем Тагиле пропала девушка. Полиция обращается к горожанам (ФОТО)
24 февраля 2014, 15:05Происшествия
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Накануне в редакцию TagilCity.ru поступила информация о том, что в Нижнем Тагиле пропала девушка. Полиция города обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному делу.
Отделом полиции № 18 ММУ МВД России «Нижнетагильское» разыскивается Оксана Валерьевна Компаниец, 26.07.1981 года рождения, проживающая в городе Нижняя Тура. Последний раз девушку видели 5 февраля 2014 года в Нижнем Тагиле в вечернее время на Привокзальной площади. До сих пор ее местонахождение не установлено.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные длинные.
Была одета: белый удлиненный пуховик с капюшоном, синие джинсы, спортивная вязаная шапка с синей горизонтальной полосой.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой Компаниец О.В., сообщить в отдел полиции № 18 по тел. 8 (3435) 47-71-02 (дежурная часть), 47-71-60 (уголовный розыск) или 02».
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