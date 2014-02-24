В Нижнем Тагиле пропала девушка. Полиция обращается к горожанам (ФОТО)

Отделом полиции № 18 ММУ МВД России «Нижнетагильское» разыскивается Оксана Валерьевна Компаниец, 26.07.1981 года рождения, проживающая в городе Нижняя Тура. Последний раз девушку видели 5 февраля 2014 года в Нижнем Тагиле в вечернее время на Привокзальной площади. До сих пор ее местонахождение не установлено.