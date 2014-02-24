Вчера в Нижнем Тагиле ребенок попал под колеса иномарки (ФОТО)
24 февраля 2014, 11:40Происшествия
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Случилось это вечером 23 февраля в 19:35 часов на Руднике им. III Интернационала.
Водитель, парень 1992 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Aveo, следуя со стороны улицы Московская в сторону улицы Перова по улице Ульяновская, у дома №55 сбил ребенка-пешехода.
Как оказалось, девочка 2005 года рождения переходила дорогу в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход-ребенок получила травмы, с которыми была госпитализирована в травматологическое отделение.
Как сообщили в ГИБДД, предварительной причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения пешеходом.
Фотографии предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД
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