Вчера в Нижнем Тагиле ребенок попал под колеса иномарки (ФОТО)

Водитель, парень 1992 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Aveo, следуя со стороны улицы Московская в сторону улицы Перова по улице Ульяновская, у дома №55 сбил ребенка-пешехода.

Как оказалось, девочка 2005 года рождения переходила дорогу в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход-ребенок получила травмы, с которыми была госпитализирована в травматологическое отделение.