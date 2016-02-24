Накануне в Нижнем Тагиле пенсионерка попала под колёса на пешеходном переходе (ФОТО)

На нерегулируемом пешеходном переходе близ дома №23 по улице Гагарина водитель автомобиля ВАЗ 1968 г.р. допустил наезд на пешехода. Женщина 1951 г.р. получила перелом левой ноги и после оказания ей помощи в ЦГБ №3 была отпущена домой.

Известно, что после ДТП женщина отказалась от госпитализации и помощи водителя, тогда тот уехал по своим делам. Пенсионерка обратилась в травмпункт на следующий день. После этого полицейским и пришлось разыскать водителя.

ГИБДД напоминает о том, что в Нижнем Тагиле установилась такая погода, когда из-за перепадов температуры возможны наледи на дорогах. Потому особенно необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении. Полицейские также рекомендуют воздержаться от дальних поездок на личном автомобиле.

ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД