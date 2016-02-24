Под Нижним Тагилом две Mitsubishi разбились на Серовском тракте (ФОТО)

34-летний водитель Mitsubishi ехал по своим делам из Серова в сторону Екатеринбурга. На 235 километре он попытался перестроиться и попал в аварию. По иронии судьбы, автомобиль, в который он врезался, оказался от той же фирмы, что и его собственный, только управлял им 44-летний мужчина. Обе Mitsubishi значительно пострадали в аварии.