Под Нижним Тагилом две Mitsubishi разбились на Серовском тракте (ФОТО)
24 февраля 2016, 12:45ПроисшествияДенис Таратонов
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День защитника Отечества не прошел спокойно для водителей на Серовском тракте. В ДТП под Нижним Тагилом пострадали два автомобиля от фирмы Mitsubishi.
Сюжеты: Нижний Тагил
34-летний водитель Mitsubishi ехал по своим делам из Серова в сторону Екатеринбурга. На 235 километре он попытался перестроиться и попал в аварию. По иронии судьбы, автомобиль, в который он врезался, оказался от той же фирмы, что и его собственный, только управлял им 44-летний мужчина. Обе Mitsubishi значительно пострадали в аварии.
Более молодой водитель получил травму в этом происшествии. Врачи диагностировали у него перелом средней трети левого плеча. Его жизни ничего не угрожает, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
Эта авария напоминает ДТП на Южном въезде в Нижний Тагил. Тогда столкнулись два Hyundai Solaris.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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