Сегодня в исправительную колонию №12 пытались провезти крупную сумму денег
24 февраля 2016, 18:00ПроисшествияТимофей Данилов
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Находку обнаружили в кабине грузовика.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня на территорию охраняемого объекта ИК-12 на погрузку поддонов прибыл грузовой автомобиль. При досмотре на въезде сотрудники колонии обнаружили и изъяли 8 тысяч рублей.
Купюры, как, наверно, казалось водителю, были спрятаны хитро и надежно – между сидениями под ковриками. По данному факту проводится проверка.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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