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Сегодня в исправительную колонию №12 пытались провезти крупную сумму денег
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня в исправительную колонию №12 пытались провезти крупную сумму денег

24 февраля 2016, 18:00ПроисшествияТимофей Данилов
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