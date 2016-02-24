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За выходные в Нижнем Тагиле выявлено 21 грубое нарушение на дороге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За выходные в Нижнем Тагиле выявлено 21 грубое нарушение на дороге (ФОТО)

24 февраля 2016, 16:25ПроисшествияТимофей Данилов
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