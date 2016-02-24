За выходные в Нижнем Тагиле выявлено 21 грубое нарушение на дороге (ФОТО)
24 февраля 2016, 16:25ПроисшествияТимофей Данилов
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В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе прошел очередной профилактический рейд «Стоп контроль».
Сюжеты: Нижний Тагил
Такие рейды, во избежание дорожных трагедий по вине нетрезвых водителей, сотрудники ГИБДД проводят регулярно. С 20 по 22 февраля 4 водителя, остановленные инспекторами, не имели при себе прав, либо были их лишены.
13 автолюбителей сели за руль после употребления спиртного. Еще трое отказались проходить медицинское освидетельствование.
«Пьяные покатушки» на машине, как показывает опыт, часто заканчивается ДТП, и, к сожалению, смертью. В тот день, когда в городе проходил профилактических рейд, на трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП по вине нетрезвого водителя
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© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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