За выходные в Нижнем Тагиле выявлено 21 грубое нарушение на дороге (ФОТО)

Такие рейды, во избежание дорожных трагедий по вине нетрезвых водителей, сотрудники ГИБДД проводят регулярно. С 20 по 22 февраля 4 водителя, остановленные инспекторами, не имели при себе прав, либо были их лишены.

13 автолюбителей сели за руль после употребления спиртного. Еще трое отказались проходить медицинское освидетельствование.

«Пьяные покатушки» на машине, как показывает опыт, часто заканчивается ДТП, и, к сожалению, смертью. В тот день, когда в городе проходил профилактических рейд, на трассе под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП по вине нетрезвого водителя