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Трое детей погибли при пожаре в частном доме села Благовещенское
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое детей погибли при пожаре в частном доме села Благовещенское

24 февраля, 12:50Происшествия
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