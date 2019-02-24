Более 60 человек были эвакуированы из взорвавшегося 31 декабря дома в Магнитогорске

Более 60 человек были эвакуированы из дома на улице Карла Маркса, 164 в Магнитогорске из-за пожара, который возник в пристроенном к многоэтажке магазине. В торговом зале загорелись хозяйственные товары. На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно справились с огнем. Однако из-за задымление сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жильцов 11 и 12 подъездов, среди которых 11 детей. После проветривания помещений жильцы вернулись в свои квартиры. Причины возгорания выясняются, для этого в Магнитогорск направлена испытательная пожарная лаборатория, информирует ГУ МЧС по Челябинской области.