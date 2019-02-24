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Более 60 человек были эвакуированы из взорвавшегося 31 декабря дома в Магнитогорске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 60 человек были эвакуированы из взорвавшегося 31 декабря дома в Магнитогорске

Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Челябинской области
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