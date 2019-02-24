Более 60 человек были эвакуированы из взорвавшегося 31 декабря дома в Магнитогорске
Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Челябинской области
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Дом в Магнитогорске, в котором 31 декабря 2018 года произошел взрыв, был эвакуирован снова. Причиной стал пожар в примыкающем к дому магазине.
Более 60 человек были эвакуированы из дома на улице Карла Маркса, 164 в Магнитогорске из-за пожара, который возник в пристроенном к многоэтажке магазине. В торговом зале загорелись хозяйственные товары. На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно справились с огнем. Однако из-за задымление сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жильцов 11 и 12 подъездов, среди которых 11 детей. После проветривания помещений жильцы вернулись в свои квартиры. Причины возгорания выясняются, для этого в Магнитогорск направлена испытательная пожарная лаборатория, информирует ГУ МЧС по Челябинской области.
Напомним, 31 декабря 2018 года в этом доме произошел взрыв газа, в результате которого погибли 39 человек, среди них шесть детей.
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