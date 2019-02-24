Четверо полицейских задержаны в Екатеринбурге по подозрению в вымогательстве денег

По предварительным данным, правоохранители занимались борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские вымогали деньги у наркоторговцев. Речь идет о нескольких миллионах рублей. Взамен полицейские предлагали свое покровительство. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на собственный источник.