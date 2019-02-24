Четверо полицейских задержаны в Екатеринбурге по подозрению в вымогательстве денег
Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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22 февраля в Екатеринбурге были задержаны четверо полицейских, которые, по предварительным данным, занимались вымогательством у наркоторговцев.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, правоохранители занимались борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские вымогали деньги у наркоторговцев. Речь идет о нескольких миллионах рублей. Взамен полицейские предлагали свое покровительство. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на собственный источник.
В ФСБ подтвердили задержание, однако от комментариев отказались.
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