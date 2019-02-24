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Четверо полицейских задержаны в Екатеринбурге по подозрению в вымогательстве денег
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Police 2122373 960 720

Четверо полицейских задержаны в Екатеринбурге по подозрению в вымогательстве денег

Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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