При столкновении «Оки» и Nissan под Нижним Тагилом пострадал один из водителей
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Сегодня, 24 февраля, около 11 утра на 164 километре трассы Екатеринбург — Серов столкнулись два автомобиля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительным данным, водитель «Оки» выезжал на трассу со второстепенной дороги и не пропустил автомобиль Nissan Almera, ехавший со стороны Серова. По словам очевидцев, Nissan после столкновения врезался в столб.
В иномарке находились 24-летний мужчина и двухлетняя девочка, которая получила ссадину подбородка. После осмотра медиками ребенка отпустили домой. Водитель «Оки» госпитализирован с ушибом грудной клетки и сотрясением головного мозга.
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