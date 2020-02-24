В Свердловской области в аварии с фурой погиб человек

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24 февраля на 48-м километре автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти при столкновении с грузовиком погиб пассажир ВАЗ-2114, пишет Е1.
По информации ГИБДД Свердловской области, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фурой. Пассажир, сидевший на заднем сидении за водителем, погиб на месте. Кроме того, травмы получили водитель и два других пассажира ВАЗа.
Напомним, сегодня на Серовском тракте под Нижним Тагилом при столкновении двух автомобилей пострадали мужчина и двухлетняя девочка.
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