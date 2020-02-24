В Свердловской области в аварии с фурой погиб человек

По информации ГИБДД Свердловской области, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фурой. Пассажир, сидевший на заднем сидении за водителем, погиб на месте. Кроме того, травмы получили водитель и два других пассажира ВАЗа.