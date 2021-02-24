13 пожаров произошло за выходные дни в Нижнем Тагиле

13 пожаров произошло за выходные дни в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:49ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
13 возгораний было зафиксировано на территории Нижнего Тагила с 21 февраля по 23 февраля.

Шесть возгораний возникли на территории бань из-за нарушения эксплуатации печного отопления, замыкания электропроводки, а также неправильного устройства печей и дымохода, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Два случая возгорания были зафиксированы на чердаке частного жилого дома, а также в хозяйственной постройке из-за аварийной работы электрооборудования и неправильной эксплуатации печного отопления.

В пожарах на территории Нижнего Тагила также пострадали три автомобиля, два из которых загорелись из-за неисправности электропроводки в моторном отсеке. Один автомобиль загорелся из-за короткого замыкания в гараже.

Напомним, 23 февраля на подземной парковке в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль. Общая площадь пожара составила около четырёх квадратных метров, из-за чего был поврежден салон и моторный отсек.

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