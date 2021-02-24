13 пожаров произошло за выходные дни в Нижнем Тагиле

Шесть возгораний возникли на территории бань из-за нарушения эксплуатации печного отопления, замыкания электропроводки, а также неправильного устройства печей и дымохода, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Два случая возгорания были зафиксированы на чердаке частного жилого дома, а также в хозяйственной постройке из-за аварийной работы электрооборудования и неправильной эксплуатации печного отопления.
В пожарах на территории Нижнего Тагила также пострадали три автомобиля, два из которых загорелись из-за неисправности электропроводки в моторном отсеке. Один автомобиль загорелся из-за короткого замыкания в гараже.
Напомним, 23 февраля на подземной парковке в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль. Общая площадь пожара составила около четырёх квадратных метров, из-за чего был поврежден салон и моторный отсек.