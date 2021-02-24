Десятки уральских населенных пунктов остались без света из-за полярного урагана

Энергетики ввели особый режим работы. Из-за сложной метеорологической обстановки затруднен доступ к месту повреждений. В настоящий момент без электричества находятся 74 населенных пункта в Челябинской области, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».
На устранение последствий направлены силы 120 человек, из которых сформированы 40 бригад, 56 единиц спецтехники и шесть дизельных генераторов.
В Свердловской области без света остались около 900 человек в деревнях и селах под Каменском-Уральским, пишет E1.
Напомним, 23 февраля на трассе в Челябинской области застрял автобус с 28 пассажирами. Среди них двое несовершеннолетних. Спасители пытаются пробраться к замерзающим людям с помощью грейдеров.