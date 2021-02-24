Десятки уральских населенных пунктов остались без света из-за полярного урагана

Десятки уральских населенных пунктов остались без света из-за полярного урагана

Сегодня, 08:33ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Из-за порывистого ветра 25 метров в секунду остались обесточены десятки населенных пунктов на Урале.

Энергетики ввели особый режим работы. Из-за сложной метеорологической обстановки затруднен доступ к месту повреждений. В настоящий момент без электричества находятся 74 населенных пункта в Челябинской области, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

На устранение последствий направлены силы 120 человек, из которых сформированы 40 бригад, 56 единиц спецтехники и шесть дизельных генераторов.

В Свердловской области без света остались около 900 человек в деревнях и селах под Каменском-Уральским, пишет E1.

Напомним, 23 февраля на трассе в Челябинской области застрял автобус с 28 пассажирами. Среди них двое несовершеннолетних. Спасители пытаются пробраться к замерзающим людям с помощью грейдеров.

Материалы по теме:
Свердловская областьсельские населенные пунктыураганэлектроэнергияснегУралЧелябинская областьуборка снега
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы