Дети и взрослые эвакуированы из заметенного автобуса на уральской трассе

Несовершеннолетних и взрослых туристов из заметенного под Магнитогорском автобуса спасатели эвакуировали на снегоходах.

Застрявших из-за стихии пассажиров отвезли в пункт обогрева в Петропавловском. Спасатели пробовали пробраться к туристам с помощью спецтехники, но все единицы сломались, пишет E1. Людей напоили горячим чаем, поместили временно во Дворец культуры. Забрали всех пассажиров вместе с багажом, рассказал изданию очевидец. Отмечается, что водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter остался в транспортном средстве. Он ожидает следующего снегохода для эвакуации. Напомним, автобус застрял на трассе в Челябинской области 23 февраля около 16.00 из-за метели. 28 человек более 13 часов находились в автобусе и ждали помощи спасателей. Среди пассажиров — двое детей. Двое детей и десятки взрослых замело в автобусе на челябинской трассе

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